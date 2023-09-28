В Приангарье при пожаре в жилом доме погибли три человека

Еще один пострадал

ИРКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, один пострадал и пятеро были спасены во время пожара в одноэтажном брусовом доме в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Дом и гараж были полностью охвачены огнем, произошло частичное обрушение кровли и потолочных перекрытий. Из рядом стоящей бани были спасены пять человек, включая четырех несовершеннолетних. В ходе разведки в одной из комнат в доме был обнаружен мужчина 1970 года рождения без признаков жизни. Эвакуировав его из горящего здания, пожарные успешно провели сердечно-легочную реанимацию. В ходе тушения пожара газодымозащитниками в комнатах были обнаружены три обгоревших тела", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли две женщины и мужчина.

Очевидцы рассказали дознавателям, что накануне вечером компания распивала спиртные напитки. Автономного дымового пожарного извещателя в доме не было. По предварительным данным, сначала загорелась веранда. Рассматриваются две версии возгорания: из-за неосторожного обращения с огнем и по электротехнической причине.