В Хакасии арестовали мужчину за угрозу теракта

Его взяли под стражу на два месяца

ТАСС, 28 сентября. Мужчину, угрожавшего по телефону полицейским в Абакане в Хакасии, арестовали на два месяца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Житель города Абакана 1961 года рождения совершил звонок на номер дежурной части УМВД России по городу Абакану (102) и высказал угрозу совершения террористического акта в отношении сотрудников МВД по Республике Хакасии с использованием якобы имеющихся у него двух гранат", - сообщили в ведомстве, добавив, что он арестован сроком на два месяца.

По информации ведомства, при проверке признаков подготовки теракта не обнаружено, а сам мужчина признался, что позвонил из хулиганских побуждений. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ) возбуждено уголовное дело.