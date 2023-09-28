Житель Хакасии получил год колонии-поселения за реабилитацию нацизма

Мужчину также признали виновным в незаконном хранении боеприпасов

ТАСС, 28 сентября. Суд приговорил к году колонии-поселения 49-летнего жителя Хакасии за реабилитацию нацизма и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок четыре года", - говорится в сообщении.

Житель Абакана признан виновным по ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию), п. "в" ч. 2 ст. 354.1, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По версии следствия, в 2021-2022 годах мужчина на своей странице в социальных сетях отрицал факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, и одобрял преступления нацистов, распространял ложные сведения о действиях СССР в годы Второй мировой войны, оскорблял ветеранов Великой Отечественной войны. Также у него были изъяты 16 незаконно хранящихся патронов к огнестрельному оружию и нацистская символика.