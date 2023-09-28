28 сентября, 05:03

Во Владивостоке эвакуировали многоквартирный дом

Один из жителей принес в квартиру предмет, похожий на боеприпас

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Многоквартирный дом эвакуировали во Владивостоке из-за предмета, похожего на боеприпас, который принес в квартиру супруг местной жительницы. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю в Telegram-канале.

"В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение местной жительницы о том, что ее супруг принес домой предмет, похожий на боеприпас. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты-взрывотехники. Проведена эвакуация жителей многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ранее судимый мужчина пояснил, что обнаружил предмет, похожий на снаряд, в парке и решил отнести его домой. Находка изъята и вывезена для уничтожения. По результатам проверки будет принято обоснованное решение. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация