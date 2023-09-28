28 сентября, 05:00
Военная операция на Украине

В подконтрольном Киеву Херсоне оказался поврежден объект критической инфраструктуры

Глава областной военной администрации Александр Прокудин не уточнил, о каком именно объекте идет речь

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры, расположенный в находящемся под контролем Киева городе Херсоне, получил в среду повреждения в результате взрыва. Об этом сообщил назначенный властями Украины глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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"Попали в <...> территорию завода и объект критической инфраструктуры Херсона", - написал он в Telegram-канале. Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, Прокудин не уточнил.

Ранее в некоторых регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей объявляли, а затем отменяли воздушную тревогу. 

Теги:
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