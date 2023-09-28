В Омске в ДТП с бензовозом погиб человек

Еще четверо пострадали

ОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Четверо пострадали и один человек погиб в ДТП с бензовозом в Кировском округе Омска. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Омской области.

"В Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе. <…> В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля, девушка 2001 года рождения, от полученных травм умерла на месте происшествия; водитель Chevrolet и его пассажиры - девушки 2006 года рождения и 2003 года рождения, молодой человек 2002 года рождения - доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузным порожним бензовозом.

По данным региональной прокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Установлено, что <…> 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с порожним грузовым бензовозом Volvo с полуприцепом-цистерной", - говорится в сообщении ведомства.