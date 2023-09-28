Под Мурманском в массовом ДТП погиб один человек

Двое получили травмы

МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Грузовик, микроавтобус, два легковых автомобиля и два мотоцикла попали в ДТП, которое произошло поздно вечером в среду на участке федеральной трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области. Один из участников аварии погиб, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительной информации, 27 сентября около 22:00 в районе 1 278-го км автодороги Р-21 "Кола" в Оленегорском районе Мурманской области произошло столкновение трех попутно движущихся транспортных средств: грузового автомобиля Volvo и двух легковых автомобилей (Toyota и Renault). Также участниками ДТП стали микроавтобус и два мотоциклиста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель одного из мотоциклов умер по пути в больницу, водитель другого и пассажир автомобиля Toyota получили травмы и были доставлены в медучреждение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.