В Ростове-на-Дону пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде

По предварительным данным Северо-Кавказской железной дороги, никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Поезд Адлер - Санкт-Петербург столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком, Ростовская транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщается на официальном сайте Южной транспортной прокуратуры.

"На регулируемом железнодорожном переезде на пересечении улиц Локомотивная и Мечникова в г. Ростове-на-Дону произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер - Санкт-Петербург с грузовым автомобилем марки Mercedes", - говорится в сообщении.

По предварительным данным Северо-Кавказской железной дороги, в ДТП никто не пострадал, из-за ЧП задержали шесть пассажирских поездов.