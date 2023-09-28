На северо-востоке Ирака госпитализировали 50 человек с симптомами отравления после свадьбы

Причиной массового отравления могли послужить испорченные продукты, сообщил портал Shafaq News

КАИР, 28 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 50 человек госпитализированы с симптомами интоксикации после свадебного торжества в провинции Киркук, расположенной на северо-востоке Ирака. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его данным, не менее полусотни гостей торжественной церемонии вынуждены были обратиться за медицинской помощью на юго-западе провинции. Причиной массового отравления могли послужить испорченные продукты. Информации о состоянии пострадавших портал не привел.

Днем ранее в одном из банкетных залов в городе Эль-Хамдания (север Ирака) вспыхнул пожар. В то время там проходила свадьба, на которой присутствовали, по данным местной полиции, около 1 тыс. гостей. По последним данным источников в силах безопасности, число погибших превысило 115, в их числе была невеста, более 200 человек пострадали. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил трехдневный общенациональный траур в память о жертвах пожара. Он также дал распоряжение начать расследование обстоятельств трагедии в Эль-Хамдании, а Минздраву и МВД поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.