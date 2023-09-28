При пожаре в квартире в Королеве пострадали три человека

Возгорание локализовали

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Три человека получили травмы при пожаре, произошедшем в квартире жилого дома в Королеве, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"На проспекте Космонавтов произошло возгорание в трехкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома. Пострадали три человека, один из которых госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Всего из дома эвакуировали 20 человек, включая 5 детей. Семеро человек были спасены. Площадь возгорания составляет 60 кв. м, оно локализовано, тушение продолжается.