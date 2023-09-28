В Депздраве Тюменской области рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа

Медики оценивают состояние пациента как средней степени тяжести

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Состояние пострадавшего при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме Тюмени оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили журналистам в департаменте здравоохранения региона.

"Пациент переведен в ОКБ 1. В настоящее время находится в профильном отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь. Состояние: средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Из него эвакуированы 204 человека, в том числе 39 детей, на данный момент доступ жителей в подъезды №5 и №6 полностью перекрыт, написал в своем телеграм-канале глава города Руслан Кухарук. Он добавил, что сейчас дом отключен от всех ресурсов, доступ людей в квартиры ограничен, охрану общественного порядка обеспечивает УМВД.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту происшествия, уточнили в прокуратуре региона.

Взрыв газа произошел ночью в квартире на улице Геологоразведчиков, 34, в Тюмени, в результате один человек был госпитализирован.