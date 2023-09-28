На Кубани зафиксировали природный пожар рядом с поселком

Проводится эвакуация населения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Природный пожар возник около поселка Южный склон в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня ночью поступило сообщение о горении сухой травы на восточной окраине поселка Южный склон в Темрюкском районе. На данный момент площадь пожара составляет 1 га. Сохраняется угроза распространения огня на населенный пункт. Население поселка выводится на безопасное расстояние", - сказали в МЧС.

По данным из открытых источников, в поселке проживают порядка 200 человек.

В течение ночи пожарные окарауливали возгорание и защищали дома от перехода на них огня. Всего в тушении участвуют 111 человек и 27 единиц техники, в готовность приведен вертолет МЧС России.