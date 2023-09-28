28 сентября, 07:14

На участке фиолетовой ветки метро Москвы нет движения из-за человека на пути

Движение приостановили от "Октябрьского поля" до "Баррикадной"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена из-за человека на пути. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от "Октябрьского поля" до "Баррикадной" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. 

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