На участке фиолетовой ветки метро Москвы нет движения из-за человека на пути

Движение приостановили от "Октябрьского поля" до "Баррикадной"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена из-за человека на пути. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от "Октябрьского поля" до "Баррикадной" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.