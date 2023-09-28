В Самаре арестовали экс-сотрудницу областного управления Росимущества

Алия Ишмуратова стала фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий, в результате которого федеральному бюджету был нанесен ущерб на сумму не менее 180 млн рублей

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Самарский районный суд заключил под стражу до 17 октября бывшую замначальника территориального управления Росимущества Самарской области Алию Ишмуратову, сообщили ТАСС в пресс-службе судебной инстанции.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заключение под стражу до 17 октября", - сказала собеседница агентства.

Экс-чиновница стала фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий, в результате которого федеральному бюджету был нанесен ущерб на сумму не менее 180 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В мае 2023 года Ишмуратова исполняла обязанности руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области. Тогда она единолично утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным с компаниями "Волгабурмаш" и ДСК "Меркурий", при этом незаконно применив льготу в 2,5% от кадастровой стоимости участков. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму не менее 180 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

В региональном следственном управлении СК РФ информацию не комментируют.