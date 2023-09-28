В Череповце нашли мертвого младенца в мусоропроводе

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

ТАСС, 28 сентября. Тело новорожденного мальчика обнаружили в мусоропроводе одного из домов в Череповце. Проводится проверка, на месте работают криминалисты, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.

"28 сентября около 08:30 мск в следственные органы СУ СК России по Вологодской области поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного мальчика в мусоросборном помещении одного из девятиэтажных домов на Северном шоссе в городе Череповце", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники череповецкого следственного отдела и криминалисты областного аппарата ведомства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для определения причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в управлении.