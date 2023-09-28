Дело о нападении из-за прически на молодого человека в Электростали передали в суд

Обвиняемые полностью признали вину

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Подмосковные следователи завершили уголовное дело в отношении двух обвиняемых, напавших в Электростали на молодого человека из-за его прически. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в хулиганстве и причинении 19-летнему местному жителю травм головы", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 9 июля обвиняемые, находясь возле бассейна в Электростали и распивая спиртные напитки, встретили двух молодых людей, у одного из которых были окрашенные волосы. Обвиняемые вступили с ними в конфликт, оскорбляя их и угрожая. Затем один из обвиняемых принес нож и передал его своему сообщнику, который срезал окрашенные волосы вместе с кожей головы. "По уголовному делу следователем проведены допросы, опознания, осмотры, проверки показаний на месте. Получены заключения ряда экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая, биологическая, судебно-медицинская и другие. Собранные доказательства легли в основу обвинения, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ГСУ.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что обвиняемые признали вину в полном объеме.