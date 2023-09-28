28 сентября, 07:47,
обновлено 28 сентября, 07:55

Число пострадавших от отравления на свадьбе в Ираке превысило 260

По обвинению задержаны по меньшей мере трое человек, сообщили в полицейском управлении провинции Киркук

КАИР, 28 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате массового отравления на свадьбе в иракской провинции Киркук (северо-восток страны) возросло до 262. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на местное полицейское управление.

По его данным, по меньшей мере трое человек задержаны по обвинению в причастности к отравлению гостей на свадьбе. Силы безопасности учредили специальную комиссию, которая занимается расследованием произошедшего. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, на данный момент они смогли покинуть больницы, так как их состояние улучшилось.

Ранее в четверг портал проинформировал, что по меньшей мере 50 человек госпитализированы с симптомами интоксикации после свадебного торжества в Киркуке. Согласно предварительным данным, причиной массового отравления могли послужить испорченные продукты. 

Теги:
Ирак
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