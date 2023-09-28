В Бурятии осудили сотрудников комбината по делу о гибели пяти работников

Им назначали наказание в виде лишения свободы от двух до трех лет условно

УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. Суд признал виновными четырех сотрудников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (СЦКК) в Бурятии по делу о гибели пяти работников. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

ЧП произошло в апреле 2022 года. В радиальный отстойник на комбинате для выполнения своей работы поочередно зашли пятеро работников. Внутри в результате действия газа они умерли. Концентрация вредных веществ там почти в 1 тыс. раз превысила норму.

"Директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог признанным виновными в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель пяти человек, а также загрязнении воздуха", - сообщили в ведомстве.

Приговором суда фигурантам назначены условные наказания в виде лишения свободы от двух до трех лет с испытательным сроком и лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условиях труда подчиненных работников.

"Следствием и судом установлено, что в результате бездействия ответственных лиц на комбинате в отстойнике после его поломки образовался сероводород и иные химические вещества. При опорожнении отстойника они вышли наружу и заполнили небольшое по площади помещение приемного резервуара", - пояснили в следственном управлении.