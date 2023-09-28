В Шебекино подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейских умер в больнице

Сотрудники правоохранительных органов на основании судебного решения проводили обыск в доме подозреваемого в рамках уголовного дела

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудников полиции 63-летний житель Шебекино Белгородской области, который пострадал при взрыве газового баллона в собственном доме 22 сентября, умер в медицинском учреждении. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Подозреваемый был извлечен из-под завалов, доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, умер", - сказали в ведомстве.

Утром 22 сентября в Шебекине был разрушен частный дом из-за взрыва газового баллона. Как выяснилось позже, сотрудники правоохранительных органов на основании судебного решения проводили там обыск по находящемуся в производстве органов внутренних дел уголовному делу.

По предварительным данным, 63-летний хозяин дома, открыв вентиль газового баллона, поджег газ, что привело к взрыву, в результате пострадали пятеро полицейских, сам хозяин оказался под завалами. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).