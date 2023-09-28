В Тольятти задержали главу департамента мэрии по делу о превышении полномочий

Пресс-служба следственного управления СК РФ сообщила, что решается вопрос об избрании меры пресечения

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Руководитель департамент городского хозяйства мэрии Тольятти задержан по делу о превышении должностных полномочий. Чиновник изготовил подложные документы и помог избежать уголовной ответственности сотрудникам администрации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области задержан руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении ведомства.

В ноябре 2022 года на территории общего пользования в Тольятти на мужчину упало дерево, он умер. Зная, что ЧП произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками администрации Тольятти, подозреваемый глава городского департамента с мая по сентябрь 2023 года организовал изготовление подложных документов. В них указано, что упавшее дерево являлось сухостоем, а его вырубка была поручена МБУ "Зеленстрой". Своими действиями подозреваемый создал условия для привлечения к уголовной ответственности сотрудников учреждения и ее избежания сотрудников администрации, отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого. По уголовному делу проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы. Также продолжается расследование уголовного дела, ранее возбужденного по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту смерти мужчины из-за падения дерева. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения регионального ГУ МВД России.