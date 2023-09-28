На Украине сообщили о повреждении ТЭС на юге страны

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким ранее информировал о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Тепловая электростанция (ТЭС) получила повреждения на юге Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Других подробностей о расположении станции и повреждениях не приводится.

Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким информировал о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве на юге Украины. Других подробностей он также не приводил.

Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Николаевской области. Взрывы также произошли в Кировоградской, Одесской и Черкасской областях.