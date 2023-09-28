28 сентября, 09:22

На Кубани ученик распылил в школе баллончик с газом

Госпитализированы 11 человек

ТАСС, 28 сентября. Ученик 7-го класса на перемене распылил баллончик перцового газа в школе в станице Кисляковская Краснодарского края, 11 человек госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в станице Кисляковская в общеобразовательной школе №2. Ученик 7-го класса на перемене на первом этаже распылил баллончик перцового газа. В результате госпитализированы 11 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уроки отменены. Из школы эвакуированы 320 человек. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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