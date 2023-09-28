В Уфе задержали двух иностранцев за поджог в ТРЦ

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, после которого два его участника облили бензином оппонентов и подожгли

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Уфе двух иностранцев, которые совершили поджог в торгово-развлекательном центре. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Уфе полицейские в кратчайшие сроки задержали двух иностранцев, совершивших поджог в торгово-развлекательном центре", - сказала она.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что инцидент произошел в ТРЦ "Иремель" у входа в клуб Meet Point в ночь на четверг. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, после которого два его участника облили бензином оппонентов и подожгли. Информация о пострадавших уточняется.