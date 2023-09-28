28 сентября, 09:39

На юго-востоке Москвы во время земляных работ нашли снаряд

Боеприпас вывезут в безопасное место и утилизируют

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Снаряд обнаружен при проведении земляных работ на Авиамоторной улице в Москве, как предполагается, это снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"При проведении земляных работ по адресу: Авиамоторная улица, д. 37, обнаружен снаряд, ожидается прибытие кинологов", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в экстренных службах, боеприпас будет вывезен в безопасное место и утилизирован. В настоящее время место его обнаружения оцеплено. 

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