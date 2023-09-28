Суд в Петербурге прекратил дело о пожаре на "Невской мануфактуре"

Фигурантам дела смягчили обвинение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу о пожаре на территории фабрики "Невская мануфактура" в апреле 2021 года. Фигурантам дела - бывшим руководителям предприятия Алексею Михневичу и Максиму Макееву - смягчили обвинение, в новой квалификации оказались истекшими сроки давности преступления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Там уточнили, что на судебном заседании в четверг прокурор попросил суд переквалифицировать действия подсудимых на ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее обоим вменялась ч. 2 ст. 238 УК - те же действия, но совершенные по предварительному сговору.

"Михневичем и Макеевым, а также их защитниками были заявлены ходатайства о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. Стороны не возражали. Суд производство по делу прекратил", - говорится в сообщении.

По версии обвинения, подсудимые, будучи руководителями АО "Невская мануфактура", имели в оперативном управлении комплекс нежилых помещений на Октябрьской набережной, которые сдавали в аренду. При этом оба достоверно знали о том, что помещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности и в целом безопасности жизни и здоровья граждан. В результате 12 апреля 2021 года в здании произошло возгорание, приведшее к пожару пятого (наивысшего) ранга сложности. Огонь распространился на площади 10 тыс. кв. метров, при ликвидации, которая заняла пять суток, погиб один пожарный и еще трое получили травмы.

Один из фигурантов, Максим Макеев, при поступлении дела в суд в июле 2022 года обвинялся также в нарушении требований по сохранению памятников истории и культуры (ст. 243.1 УК РФ), однако уголовное преследование подсудимого по этой статье в середине сентября также прекратили из-за истечения срока давности. Объектом культурного наследия регионального значения ансамбль из нескольких построек "Невской мануфактуры" является с 2015 года, при этом уже в 2019-2020 годах руководство предприятия получало неоднократные замечания от МЧС о том, что ряд помещений не оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системами пожаротушения, дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Для устранения нарушений компания-собственник не предпринимала никаких действий.

Ущерб историческому памятнику

Как указывалось в акте петербургского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры, в результате пожара объекту культурного наследия был причинен значительный вред, произошли необратимые изменения его важных элементов, утрачены исторические и культурные ценности. В июле 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал владельцев комплекса провести противоаварийные работы в течение шести месяцев, а работы по реставрации - за четыре года. В сентябре того же года за уничтожение и повреждение объектов культурного наследия Невский суд Петербурга оштрафовал предприятие на 1 млн рублей.

В октябре 2021-го местные СМИ сообщали, что был выбран подрядчик для восстановительных работ - ООО "Проектно-строительное бюро "Жилстрой". К апрелю 2023 года оно завершило первый этап противоаварийных работ. Проект приспособления территории "Невской мануфактуры" под современные нужды был разработан еще до пожара, им предусматривается создание жилого комплекса площадью 30 га, в который должны быть включены и исторические постройки бывшего предприятия.

О мануфактуре

Фабрика шерстяных изделий была основана на Октябрьской набережной в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В 1918 году предприятие национализировали и законсервировали, в 1921-м оно возобновило работу, а позднее было переименовано в фабрику "Красный ткач". В 1992 году она была акционирована, получила название "Невская мануфактура" и сначала также занималась выпуском шерстяных тканей, нетканых материалов, технического сукна. В последние годы перед пожаром значительная часть помещений сдавалась в аренду.