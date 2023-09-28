В Москве футболист тульского "Арсенала" потерял $25 тыс. при покупке криптовалюты

Друг Алексея Померко сообщил, что по просьбе футболиста передал через посредника его накопления для перевода в криптовалюту, но операция не была выполнена

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы проводят проверку после заявления о хищении при покупке криптовалюты почти $25 тыс., принадлежащих футболисту тульского "Арсенала" Алексею Померко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратился друг Алексея Померко Вячеслав Дмитриев. Он сообщил, что по просьбе футболиста передал через посредника его накопления в размере $24,5 тыс. для перевода в криптовалюту, но операция выполнена не была. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Заявитель отметил, что данная операция была второй. При первой встрече и передаче через того же мужчину $10 тыс., принадлежащих Померко, деньги были переведены на криптокошелек, и сделка прошла успешно.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в полицию 27 сентября обратился мужчина, который сообщил, что в интересах своего друга хотел приобрести криптовалюту. "После передачи денежных средств неизвестному подтверждения о переводе не получил. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе, не уточнив имен.

Алексей Померко - полузащитник тульского "Арсенала" и экс-капитан юношеской сборной России.