В МВД сообщили об экстрадиции в Россию обвиняемого в насилии над 14-летней девушкой

По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, мужчина скрывался в Черногории

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Мужчину, находящегося в международном розыске из-за обвинений в насилии над 14-летней девушкой в Новосибирске и скрывавшегося в Черногории, передали российским силовикам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Игорь Фомин. <…> Предварительно установлено, что фигурант неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также причинил ей телесные повреждения. <…> Сегодня зарубежные коллеги передали его сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву", - сказала Волк.

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По материалам дела, в мае 2021 года мужчина совершал преступления в отношении 14-летней девушки в Новосибирске. От следствия он скрылся за границей, его объявили в международный розыск. В марте 2022 года его задержали в Черногории.