28 сентября, 10:50

В Липецке из-за прорыва водовода без водоснабжения остались порядка 20 микрорайонов

Мэр города Евгения Уваркина сообщила, что на место выехали три бригады специалистов "РВК-Липецк" и девять единиц техники

ТАСС, 28 сентября. Авария на водоводе диаметром 600 мм произошла в Липецке, без водоснабжения остались жители порядка 20 микрорайонов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэр Липецка Евгения Уваркина.

"На Кольце трубного завода случился прорыв. Сейчас три бригады специалистов "РВК-Липецк" и девять единиц техники выехали на место. Ведутся работы по устранению утечки в районе пересечения улиц Гагарина и Циолковского. Чтобы оперативно отремонтировать водовод, специалисты "РВК-Липецк" вынуждены временно снизить давление воды в квартирах жителей микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, Университетский, Опытная станция, 10-я Шахта, Карьер, Нефтебаза, Ниженка, Центр, а также проездов Поперечный и Универсальный", - написала она.

По данным Уваркиной, прорыв произошел на водопроводе диаметром 600 мм. В аварийно-диспетчерской службе "РВК-Липецк" ТАСС не смогли уточнить число жителей и социальных учреждений, которые остались без водоснабжения. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
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