Прокуратура обжаловала приговор экс-помощнику главы Россельхознадзора

Дмитрия Натарова приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 18,8 млн рублей по делу о взятке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала решение приговорить бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 18,8 млн рублей по делу о взятке. Об этом сообщили ТАСС в Савеловском районном суде Москвы, который вынес приговор бывшему чиновнику.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Натарову. Прокуратура с решением суда не согласна", - сказали в суде. Жалобу надзорного ведомства позднее рассмотрит Мосгорсуд.

44-летнего Натарова приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в двукратном размере суммы взятки, то есть более 18,8 млн рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной гражданской службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 10 лет. Натаров был взят под стражу в зале суда. Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 (получение взятки) и ст. 135 (совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней) УК РФ.

В пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщали, что Натаров был уволен. Официальный представитель ведомства пояснил, что причиной ухода стало желание Натарова не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ. Кроме того, он решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.