Суд вынес приговоры двум украинским военным за обстрелы жилых домов Северодонецка

Максим Дворниченко приговорен к 14 годам лишения свободы, Виктор Баранов - к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговоры двум украинским военнослужащим за обстрелы квартир жилых домов в Северодонецке. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

По данным следствия, военнослужащий 54-й бригады ВСУ Максим Дворниченко 17 мая 2022 года на проспекте Космонавтов выстрелил из подствольного гранатомета в сторону многоквартирного жилого дома, повредив остекление квартиры пенсионера. Военнослужащий 111-й бригады территориальной обороны ВСУ Виктор Баранов 20 мая 2022 года произвел прицельный выстрел из подствольного гранатомета в многоквартирный дом на улице Маяковского, повредив жилье и имущество пожилой женщины.

Суд признал их виновными в жестоком обращении с гражданским населением и умышленном повреждении чужого имущества и приговорил Дворниченко к 14 годам лишения свободы, Баранова - к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.