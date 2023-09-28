Подозреваемый в хищении заместитель главы ООО "БИК-Сити" скрывал второе гражданство

Олег Казаков и директор компании Александр Плахтия подозреваются в хищении более 3 млн рублей при строительстве домов для многодетных семей в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Новый эпизод преступной деятельности выявлен в ходе расследования уголовного дела директора компании ООО "БИК-Сити" Александра Плахтия и его заместителя Олега Казакова, которые подозреваются в хищении более 3 млн рублей при строительстве домов для многодетных семей в Белгородской области. Казаков скрывал наличие второго гражданства, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"В ходе обыска по месту жительства заместителя директора ООО "БИК-Сити" был обнаружен паспорт гражданина Румынии на его имя. Фигурант был документирован паспортом в июне 2018 года. При этом он фактически скрывал сведения о наличии у него гражданства иностранного государства. Установлено, что письменного уведомления о наличии у него иного гражданства, подтверждающего и дающего ему право на постоянное проживание в другом государстве, в уполномоченный орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере миграции, им не направлялось", - говорится в сообщении.

В отношении Казакова возбуждено уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по передаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства, подтверждающего его право на проживание в иностранном государстве).

Ранее были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности директора компании ООО "БИК-Сити" Александра Плахтия, против него возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

В августе 2023 года руководителей ООО "БИК-Сити" задержали по подозрению в мошенничестве, злоумышленники пытались похитить бюджетные средства, выделенные компании на строительство в Белгородской области домов для многодетных семей в рамках государственных программ. Сумма хищения составила более 3 млн рублей. В отношении Плахтия и Казакова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).