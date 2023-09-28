В подвале одного из заброшенных домов Кузбасса обнаружили останки двух человек

Возбудили уголовное дело

КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Мумифицированные останки двух мужчин обнаружили в заколоченном подвале одного из заброшенных домов в селе Барановка Кемеровского района Кузбасса, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Кристина Иванова.

"В подвале одного из заброшенных домов в селе Барановка Кемеровского муниципального округа обнаружены мумифицированные останки неизвестных мужчин с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - сказала Иванова.

Она добавила, что ранее местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже дяди и брата. Во время поисков полицейские обнаружили дом с заколоченными входными дверями и проникли внутрь. В одной из комнат они заметили подвал, крышка которого также была заколочена. Открыв ее, сотрудники полиции обнаружили мумифицированные останки мужчин с признаками насильственной смерти.

Возле тел оказались документы пропавших родственников, однако опознать тела было уже невозможно. В связи с этим назначили генетическую экспертизу. Прочие обстоятельства уголовного дела устанавливаются.