Суд продлил арест замгубернатора НАО по делу о коррупции

Андрей Блощинский пробудет под стражей до конца ноября

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска продлил до 29 ноября арест заместителю губернатора Ненецкого автономного округа Андрею Блощинскому по делу о коррупции, сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда.

"С учетом фактических обстоятельств, которые суд признал исключительными, данных о личности обвиняемого, его возраста, характера преступления, которое относится к категории особо тяжких, Блощинскому Андрею Александровичу продлен срок содержания под стражей на два месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 29 ноября 2023 года включительно", - сказали в пресс-службе.

31 марта суд отправил в СИЗО Блощинского, задержанного сотрудниками ФСБ по делу о получении взятки. Замгубернатора предъявили обвинение в получении взятки в размере 3 млн рублей, вину он не признал. Следствие установило, что обвиняемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от суммы госконтрактов, реализуемых в рамках нацпроекта "Здравоохранение", за непрепятствование при приемке оборудования и расходных материалов, а также за оказание содействия при заключении контрактов.

Уголовное дело возбудили на основании материалов оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Архангельской области. Следствие ведет 2-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.