Двое соучастников убийства Дугиной признали вину

Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник МВД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, которые были использованы для организации ее убийства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Нагатинского районного суда Москвы, где слушается дело.

"Я признаю свою вину в полном объеме", - заявил Рыбин. Аналогично высказался и Чоудхури. Оба они обвиняются по частям 1 и 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица). Бывшему сотруднику органов внутренних дел также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Подсудимые попросили суд рассмотреть их дело в особом порядке, без исследования доказательств. При этом суд не может назначить им более двух третей от максимально возможного наказания. Отец Дарьи Дугиной, философ Александр Дугин, который проходит по делу потерпевшим, выступил против этого. "Не понимаю, почему нужно рассматривать это дело в особом порядке, я протестую", - заявил он. Прокурор поддержал протест. Судья Наталья Борисенкова отказала подсудимым в рассмотрении дела в особом порядке и перенесла заседание на 16 октября.

По версии обвинения, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации о Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Он получил личные сведения о Дугиных: данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию и продал их за 3 350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам.