Суд в Калмыкии признал "Конгресс ойрат-калмыцкого народа" экстремистским объединением

Его деятельность запретили на территории России, сообщили в пресс-службе регионального МВД

ЭЛИСТА, 28 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Калмыкия признал общественное объединение "Конгресс ойрат-калмыцкого народа" экстремистским и запретил его деятельность на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба МВД России по Калмыкии.

"Собранные полицейскими материалы были направлены в прокуратуру республики, которая обратилась с административным исковым заявлением в Верховный суд Калмыкии. По его решению общественное объединение "Конгресс ойрат-калмыцкого народа" признано экстремистской организацией, деятельность которого запрещена на территории РФ", - говорится в сообщении.

Доказательства того, что деятельность общественного объединения, функционирующего в Калмыкии без госрегистрации, является экстремистской и ее запрет необходим для защиты суверенитета, территориальной целостности и основ конституционного строя РФ, совместно собрали сотрудники центра по противодействию экстремизму, экспертно-криминалистического центра МВД по Калмыкии, республиканской прокуратуры и регионального УФСБ.

Уточняется, что в марте 2022 года от имени конгресса в интернете разместили два обращения, содержащие публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в проведении специальной военной операции. В апреле 2022 года активные участники конгресса распространяли заведомо ложные сведения о действиях РФ на территории Украины, что делалось по мотивам политической, национальной ненависти с использованием оскорбительных высказываний в адрес российских военнослужащих.

За период общественного объединения члены "Конгресса ойрат-калмыцкого народа" неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 20.3.2 КоАП РФ и 207.3 УК РФ, добавили в пресс-службе МВД России по Калмыкии.