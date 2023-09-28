В Подмосковье арестовали напавшего с ножом на прохожую

По данным следствия, между обвиняемым и незнакомой ему девушкой произошел словесный конфликт

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Житель Серпухова решением суда заключен под стражу по обвинению в покушении на убийство прохожей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"19 сентября в реанимационное отделение медицинского учреждения Серпухова поступила 29-летняя девушка с колото-резаными ранениями. По данному факту следователем следственного отдела по Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По обвинению в совершении преступления задержан 47-летний мужчина, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 19 сентября на автозаправке в Серпухове между обвиняемым и незнакомой ему девушкой произошел словесный конфликт. Во время ссоры мужчина взял из автомобиля нож и нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и живота.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления, допросили свидетелей, назначили комплекс судебных экспертиз, добавили в пресс-службе.