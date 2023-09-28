В Молдавии сообщили, что саперы обезвредили найденную в пруду боевую часть ракеты

В МВД республики заявили, что специалисты устанавливают происхождение найденных фрагментов

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Молдавские саперы обезвредили боевую часть ракеты, найденную в пруду возле села Фарладаны в 40 км от Кишинева. Об этом сообщается на сайте МВД Молдавии.

"Специалисты пиротехнической группы Bombteh Национальной полиции нейтрализовали найденную в пруду у села Фарладаны, боевую часть ракеты. Полиция заранее проинформировала об отсутствии опасности для местных жителей", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что специалисты устанавливают происхождение найденных фрагментов.

В понедельник житель села Кицканы, которое контролируется властями непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, также обнаружил в своем огороде фрагменты ракеты. Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеголовку ракеты комплекса С-300. Позже на поле в этом районе были найдены топливный бак и маршевый двигатель ракеты. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Ранее обломки украинских зенитных ракет четыре раза падали на территории Молдавии. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства.