Следствие просит арестовать главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Олега Волынкина подозревают в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом получено ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Волынкина задержали 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Олег Волынкин родился в Кишиневе в 1967 году. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище, начал службу с командира взвода. В 1994 году перешел в МЧС России на должность старшего офицера оперативного отдела штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края, в 2008-2011 годах занимал должность первого замначальника главного управления МЧС по Хабаровскому краю, в июне 2012 года возглавил главное управление МЧС по Камчатскому краю, в 2017 году стал начальником ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в марте 2020 года - начальником главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Волынкин неоднократно участвовал и лично руководил операциями по ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, в том числе аварии на химических предприятиях в Китае, лесных пожаров в Хабаровском крае, масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. В 2022 году участвовал в ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту, падения самолета на жилой дом в Ейске. В 2023 году ликвидировал последствия затопления в Туапсинском районе, возгорание резервуара с нефтепродуктами в Темрюкском районе и природный пожар в Геленджике. Награжден орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.