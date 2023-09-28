Задержанный за нападение на семейную пару в Москве водитель признал вину

Также мужчина сообщил, что ранее у него не было судимости

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Водитель, задержанный за грубое нарушение правил дорожного движения в Москве и нападение на семейную пару, признал вину. Об этом он сказал на видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, признает ли вину в содеянном. Мужчина также сообщил, что ранее у него не было судимости.

По предварительным данным, в ночь на четверг на шоссе Энтузиастов после перестроения автомобиля BMW его начал обгонять и подрезать на дороге водитель белой иномарки, выкрикивая оскорбления из окна. В какой-то момент трое мужчин вышли из машины и попытались напасть на семейную пару, сидящую в BMW, но его водителю удалось уйти от преследования. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, правонарушитель и два его пассажира были доставлены в отдел полиции для разбирательства. В пресс-службе СК добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Задержанному может грозить лишение свободы до семи лет.