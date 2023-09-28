В Тюмени вице-президента авиакомпании отправили под домашний арест за коммерческий подкуп

Подозреваемый предоставлял агентству по продаже авиабилетов льготные условия бронирования билетов, лично внося корректировки в систему тарифов

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени отправил вице-президента местной авиакомпании под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями и получении коммерческого подкупа, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении вице-президента авиакомпании Владимира П. 1970 года рождения, обвиняемого в незаконном получении денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия лица, в особо крупном размере, и использовании своих полномочий вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгод для себя или других лиц (ч. 8 ст. 204, ч. 1 ст. 201 УК РФ) <…> По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под домашним арестом один месяц 30 дней", - говорится в сообщении.

Из представленных суду материалов известно, что в период с 1 января 2020 года по 30 июня 2023-го мужчина, пользуясь своим служебным положением вопреки законным интересам авиакомпании, предоставлял агентству по продаже авиабилетов льготные условия бронирования билетов, лично внося корректировки в систему тарифов. За это он получил вознаграждение в размере 9,7 млн рублей.