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обновлено 28 сентября, 14:02
Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы экс-сенатора Арашукова и его отца

Антон Новодережкин/ ТАСС
Рауль и Рауф Арашуковы
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Мосгорсуд ранее назначил им пожизненное лишение свободы, а также взыскал 12 млн рублей в пользу родственников убитых по их заказу людей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о пожизненном лишении свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд рассмотрел апелляцию защиты Арашуковых на решение Мосгорсуда и постановил признать решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставить его без изменения", - заявили в суде. Ранее Мосгорсуд назначил им пожизненное лишение свободы, а также взыскал 12 млн рублей в пользу родственников убитых по их заказу людей.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, где присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в тот же день он был арестован решением Басманного суда. В этот же день в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он был арестован на следующий день.

Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил их к пожизненному заключению. В начале января 2023 года адвокаты обжаловали решение суда.

Присяжные признали Арашуковых виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа. По уголовному делу было допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз. В рамках предварительного следствия собран комплекс доказательств причастности всех фигурантов к преступной деятельности. Уголовное дело в отношении других 14 участников преступного сообщества рассматривается Преображенским районным судом Москвы в общем порядке. 

Теги:
РоссияАрашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля АрашуковыхАрашуков, Рауль Туркбиевич
© Информационное агентство ТАСС
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