В ЛНР сержанта ВСУ осудили на 19 лет за минометный обстрел города

В результате его действий двое мужчин 81 и 84 лет получили серьезные ранения, один из которых впоследствии умер

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Верховный суд ЛНР приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима младшего сержанта ВСУ Артема Пухальского за минометный обстрел жилых кварталов города Золотое-5 в Луганской Народной Республике весной прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"По версии следствия, 6 мая 2022 года Пухальский в составе минометного расчета у лесополосы вблизи села Орехово Луганской Народной Республики дважды производил обстрелы осколочно-фугасными минами жилых кварталов г. Золотое-5. В результате двое мужчин 81 и 84 лет получили серьезные ранения. Впоследствии один из них скончался в больнице", - сообщили в ГВП.