Житель Братиславы открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры

Словацкое радио сообщило, что ранены четыре человека, в том числе полицейский

БРАТИСЛАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Стрельба произошла в ночь на четверг в братиславском районе Дубравка, ранены четыре человека, в том числе полицейский. Об этом сообщило Словацкое радио.

Стрельбу по прохожим из окна квартиры открыл 32-летний злоумышленник. Он отказался подчиниться требованиям прибывших на место ЧП полицейских и набросился на них с ножом. Правоохранителям пришлось выстрелить в него.

Четверо раненных злоумышленником, включая полицейского, были доставлены в больницу. Их состояние не вызывает беспокойства у медиков. По данным Словацкого радио, злоумышленник умер от полученного огнестрельного ранения.