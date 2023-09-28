28 сентября, 14:29

В Брянске обезвредили найденную возле ТЦ 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

Взрывоопасный предмет утилизировали на полигоне

БРЯНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Спасатели обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Советском районе Брянска, ее обнаружили на строительной площадке около торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале.

"В полдень 28 сентября в Советском районе на улице Бежицкой, на строительной площадке около торгового центра "Мандарин" был обнаружен подозрительный взрывоопасный предмет. Прибывшие на место спасатели и полицейские подтвердили: найдена 50-килограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Специалисты извлекли взрывоопасный предмет и отвезли его на полигон для утилизации. 

Теги:
РоссияБрянская область
© Информационное агентство ТАСС
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