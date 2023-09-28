В Уфе ищут похитившую около 15 млн рублей сотрудницу банка

Возбудили уголовное дело

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудница банка в Уфе похитила около 15 млн рублей у клиентов, ее объявили в розыск, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

"МВД республики разыскивает Тахаутдинову Лилию Вагизовну 1963 года рождения, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму около 15 млн рублей. По данным следствия, руководитель группы операционного обслуживания юридических лиц одной из кредитно-финансовых организаций обманом присваивала деньги клиентов банка и своих знакомых", - говорится в сообщении.

Возбудили уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подозреваемая получила от нескольких граждан крупные суммы денег, которые якобы собиралась вложить в банковские проекты с увеличенным процентом дохода. Впоследствии она присвоила эти деньги, отметили в МВД.