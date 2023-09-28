28 сентября, 15:03
Военная операция на Украине

В Минобороны России заявили об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Киев вновь пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Белгородской областью.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"28 сентября около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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