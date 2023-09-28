Глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю признал вину в злоупотреблении полномочиями

Олег Волынкин пояснил, что его вина заключается лишь в том, что он не проверил работу своих подчиненных

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин признал вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь.

"Волынкин совершил общественно опасное деяние и признал свою вину в нем", - сказал следователь, ходатайствуя о заключении Волынкина под стражу.

Волынкин пояснил, что его вина заключается лишь в том, что он не проверил работу своих подчиненных. "Моя вина заключается в том, что я доверился своему личному составу и лично не проконтролировал [его]. Ущерб по этому делу отсутствует, он уже компенсирован", - заявил Волынкин. Он подчеркнул, что всю жизнь прослужил стране и не имеет намерений скрываться или препятствовать следствию. "Я не собираюсь от наказания никуда уходить", - сказал Волынкин, попросив избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Следователь отказался сообщить в суде подробности дела, сославшись на то, что все они изложены в письменных материалах. Он уточнил, что преступление было совершено при исполнении госконтракта, руководитель компании, которая работала по нему, был ранее осужден.

Как пояснил защитник Волынкина, вменяемый его подзащитному эпизод произошел два года назад, в настоящее время следствие собрало основной объем доказательств, а с учетом признания Волынкиным вины дело можно считать раскрытым.

Волынкин был задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).