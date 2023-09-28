Суд продлил арест обвиняемому в коррупции заместителю главы Архангельска

Срок содержания под стражей продлен до 28 декабря 2023 года включительно

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд продлил арест заместителю главы Архангельска Владиславу Шевцову, обвиняемому в коррупции, до 28 декабря 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда. Также продлен срок содержания под домашним арестом в отношении заместителя директора ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" Олега Пугина.

"Шевцову В. В. продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 28 декабря 2023 года включительно, а Пугину О. В. продлен срок содержания под домашним арестом на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 28 декабря 2023 года включительно", - сказали в пресс-службе.

Шевцов и Пугин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Они были задержаны в конце июля 2023 года. По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в размере 150 тыс. рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в Архангельске. По предварительной информации, должностные лица получили незаконное денежное вознаграждение в размере более 3,5 млн рублей. Подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу Архангельска СУ СК России по Архангельской области и НАО.