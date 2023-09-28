В ДНР задержали мужчину по делу о продаже бесплатных мест на кладбище

Возбуждено уголовное дело

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Донецкой Народной Республике совместно с оперативниками регионального УФСБ задержали смотрителя одного из кладбищ Донецка по делу о мошенничестве. По версии следствия, он продавал места для захоронения, которые по закону должны выделяться бесплатно, сообщили ТАСС в ведомстве.

"По версии следствия, смотритель одного из кладбищ города Донецка, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений предлагал местным жителям приобретать места для захоронения, которые выделяются бесплатно, за денежные средства в размере 35 тыс. рублей за одно место", - говорится в сообщении.

Уточняется, что накануне злоумышленник был пойман с поличным при получении 70 тыс. рублей за два места для захоронения. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального следственного управления СК России совместно с УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения). Мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следователя СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.