В Орле трехлетний ребенок попал под грузовик

Пострадавшего доставили в больницу

ТАСС, 28 сентября. Трехлетний ребенок ушел из детского сада в Орле и попал под грузовик, сейчас он в больнице. Областная прокуратура начала проверку по факту ДТП.

"Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту ДТП, произошедшего в Северном районе Орла, в котором малолетний ребенок получил травмы. Предварительно установлено, сегодня трехлетний воспитанник МБДОУ - Центр развития ребенка - детский сад №31 остался без присмотра сотрудников детского учреждения. Мальчик без сопровождения взрослых вышел на проезжую часть Московского шоссе, где получил травмы от проезжавшего по дороге грузового автомобиля", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуре, у ребенка диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ссадины.